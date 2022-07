Estrelas Brigantinas vão reforçar a aposta no feminino

Levar o basquetebol às escolas para promover a modalidade e captar atletas é uma das estratégias que os Estrelas Brigantinas querem manter na próxima temporada.

O clube brigantino terminou a época com 54 jovens jogadores, um número abaixo das expectativas mas bastante positivo face à realidade que o desporto em geral ainda atravessa no pós pandemia. “Perdemos atletas, até porque muitos, nesses dois anos, transitaram de ano e seguiram rumo à faculdade. Com novas épocas (a não começar) e a não conseguirmos captar atletas, fomos perdendo. Quando começamos a treinar em Julho de 2021 eram dez os atletas”, explicou João Soares, coordenador técnico dos Estrelas Brigantinas.

Aos poucos os atletas regressaram aos treinos, assim que foi possível fazer a retoma da actividade física. “Foi excelente poder voltar aos treinos e competições. No âmbito desportivo, estivemos uns furos abaixo dos adversários. Talvez por termos iniciado os treinos mais tarde, devido a falta de instalações desportivas”, lembrou.

Apesar de alguns condicionalismos, os Estrelas Brigantinas apresentaram equipas competitivas e dispostas a crescer, são os casos dos sub-14 e sub-18 que disputaram a Taça Nacional.

“Os sub-14 nas provas em que estiveram inscritos conseguiram uma participação acima da média, alcançando bons resultados contra equipas mais experientes e rotinadas. Quanto aos sub-18 podemos dizer que correu dentro do expectável, mas sempre pedindo mais e melhor. Os rapazes assumiram o compromisso, raramente falharam, mas não conseguimos recuperar o tempo perdido para estar no patamar dos nossos adversários. No escalão de minibasquetebol, em que desenvolvemos o primeiro contacto e o gosto pela modalidade, acho que estivemos bem, oferecemos várias horas de treinos semanais e algumas concentrações de, especialmente no final da época”.

Competir na Taça Nacional fez crescer os mais novos, independentemente dos resultados. O contacto com diferentes realidades e contextos de jogo conferiu experiência aos jogadores. “A competição é o motor que os move. Sem jogos, para eles, parece que não há objectivos.

É o momento em que aplicámos o que treinámos, e medimos a nossa força individual e colectiva. Os jogos trazem sempre algo de bom. Há sempre algum momento do jogo em que estamos por cima. No entanto nesta modalidade, quando há alguma diferença do nível entre equipas nota-se no marcador”.

Na próxima época, João Soares acredita que o número de atletas vai aumentar e o clube vai reforçar a aposta no feminino. “Vamos apostar numa equipa feminina de sub-16, estamos a trabalhar nesse sentido. Tivemos algumas atletas durante a época e procuramos aumentar esse número”, referiu.

Em 2022/2023, os Estrelas Brigantinas querem ter activos todos os escalões (sub-8 a sub-18). Os brigantinos encerram a época no sábado com jogos convívio com o Mirandela Basquete Clube e o Grupo Desportivo Macedense.