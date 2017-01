Estrelas vão competir na Taça Nacional sub-18

Recordamos que os brigantinos também perderam o primeiro encontro, realizado em Bragança, por 58-68, e vão preparar-se para disputar a Taça Nacional.

Quanto aos sub-14 do S.C. Mirandela tiveram jornada dupla no passado fim-de-semana. No sábado os mirandelenses perderam 59-73 com o CB Viana e no domingo venceram, em Braga, o GD André Soares por 29-47.

A equipa da cidade do Tua continua na luta por um lugar na próxima fase do Campeonato Nacional sub-14.

Os sorteios das Taças Nacionais de sub-16, masculinos e femininos, sub-18 masculinos e sub-19 femininos estão marcados para segunda-feira, dia 23 de Janeiro. No mesmo dia realizam-se também os sorteios do Campeonato Nacional sub-14 masculinos e femininos.