Estudantes Africanos homenagearam Óscar Monteiro

O treinador, o jogador, o estudante, o dirigente, mas mais do que tudo isso o homem foi lembrado. Óscar Monteiro foi hoje homenageado a título póstumo e ninguém ficou indiferente ao momento.

O antigo fundador da equipa dos Estudantes Africanos morreu em Maio deste ano, num acidente de mota, e deixou toda uma comunidade órfã, pois para José Alves foi “o pai disto tudo”. “É tudo muito recente e marca-nos a todos. Este jogo tinha uma carga emocional muito grande e muito forte. Foi uma homenagem muito bonita”, disse o técnico dos Estudantes Africanos.

De forma a perpetuar a memória do grande impulsionador do projecto, os Estudantes Africanos promoveram a “Taça Óscar Monteiro”. O Grupo Desportivo Mirandês foi a equipa convidada para o jogo, que também serviu de apresentação do plantel para a temporada 2022/2023, e conquistou o troféu com um triunfo por 0-6. Mas, o resultado é insignificante perante a grandeza do momento. “Infelizmente, não tive o prazer de lidar como Óscar mas sei o legado que ele deixou na equipa. Para nós foi um orgulho participar nesta homenagem. O resultado vale o que vale”, afirmou Nuno Rangel, treinador do G.D. Mirandês.

À família, esposa, irmão e filha, juntou-se Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), que lembrou a importância de Óscar Monteiro na formação da equipa de futebol. “É um dia de grandes emoções. O Óscar foi o grande dinamizador deste projecto”.

Orlando Rodrigues diz tratar-se de um projecto “com uma vertente formativa” e que permite estar mais próximo da região. “Estamos a colocar atletas no campeonato distrital e estamos a interagir com as comunidades. Entendemos que esta forma de participar nas competições distritais é muito importante porque valoriza aquilo que nós queremos fazer, que é interagir com a nossa região o máximo possível. Fazemos essa interacção através da formação, da investigação e da inovação, mas temos de o fazer também através da vertente cultural e desportiva”.

A equipa de futebol da Associação de Estudantes Africanos surgiu em 2012 e foi Óscar Monteiro o grande mentor do projecto. Quem assistiu a todo o processo foi Sobrinho Teixeira. O ex-presidente do IPB e actual deputado na Assembleia da República considera que esta homenagem “é feita à pessoa, ao homem e, sobretudo, ao espírito e à maneira de ele ser”.

A temporada de estreia (2012/2013) no campeonato distrital de futebol está bem presente na memória de Sobrinho Teixeira. “Foi uma pessoa crucial para este crescimento e esta afirmação. Estamos a recordar o ano de 2012 em que estivemos a dois minutos de subir para a segunda divisão. Temos aqui um engrandecimento do IPB, que ganhou muito a nível nacional e internacional por ter uma equipa multicultural”, afirmou.

O ex-presidente do IPB lembrou ainda Óscar Monteiro como uma pessoa prestável e sempre disponível “para o que fosse necessário”. “Na equipa fez um pouco de tudo, tal como no IPB e na recepção aos alunos. O Óscar era um homem de bem e fez muito bem a toda a gente, à nossa cidade, ao nosso país e a todos os estudantes do IPB”.

A “Taça Óscar Monteiro” é uma prova para manter. A garantia foi deixada por Iven Lima. “É um projecto que queremos manter e para organizarmos todos os anos. É um troféu para homenagear o nosso eterno líder e iniciar a época desportiva”, assegurou o director desportivo dos Estudantes Africanos.

Óscar Monteiro chegou a Bragança em 2004, vindo de Cabo-Verde, para estudar no IPB, foi um dos fundadores da equipa de futebol da Associação de Estudantes Africanos de Bragança, em 2012, foi jogador e exerceu também funções de presidente.

O técnico perdeu a vida aos 39 anos, no passado dia 8 de Maio, num acidente, em Bragança.