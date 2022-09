Estudantes Africanos promovem homenagem a Óscar Monteiro

A Associação de Estudantes Africanos, emblema da A.F. Bragança, vai homenagear, no próximo sábado, Óscar Monteiro. O antigo técnico dos Estudantes faleceu em Maio deste ano, num acidente de mota, e será agora recordado através da “Taça Óscar Monteiro”.

Para jogo, que também serve de apresentação do plantel para a temporada 2022/2023, foi convidado o Grupo Desportivo Mirandês.

Será um momento “muito sentido e especial”, como começou por dizer ao Nordeste o director desportivo, Iven Lima. “Trata-se de uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante para toda a comunidade de estudantes do IPB e para a equipa de futebol. Infelizmente já não está connosco. É daqueles jogos que não queria realizar. O Óscar era muito importante para nós. Foi um exemplo como estudante e como pessoa. Foi muito duro para todos nós vê-lo partir tão cedo”, acrescentou de forma emocionada.

Óscar Monteiro foi um dos fundadores do clube, onde fez um pouco tudo para ajudar a dinamizar a comunidade africana. Foi presidente, jogador e treinador.

Iven Lima considera importante manter vivo o projecto, pois é uma forma de perpetuar a sua memória. “Ele ajudou a fundar o clube com o objectivo de avançar e nunca parar. Ele preparou-nos ao longo destes anos para darmos continuidade ao projecto. Há cinco anos que estou em Bragança, fiz uma licenciatura em desporto e desde logo me convidou para fazer parte da estrutura”.

A “Taça Óscar Monteiro” joga-se no sábado, dia 17, e coloca frente a frente os Estudantes Africanos e o Grupo Desportivo Mirandês. O jogo tem início às 16, no Campo Sintético do IPB.