Eurico Martins eleito o treinador da jornada 15 da série A do Campeonato de Portugal

Eurico Martins foi considerado pela página no Facebook “Campeonato de Portugal – Campeonato das Oportunidades” e o site Zerozero o treinador da jornada 15 da série A do Campeonato de Portugal.

A vitória por 0-2 no terreno do Cerveira, a primeira da temporada, valeu ao técnico a distinção. Os golos dos vimiosenses foram apontados por Hugo Romana e Branquinho. Branquinho que integra o onze da jornada 15 depois do tento apontado e da boa exibição no encontro fora de portas.

O onze da jornada conta ainda com o defesa David Carvalho e o médio Kika, ambos do Grupo Desportivo de Bragança, e Diogo Ramalho do S.C. Mirandela.

Kika destacou-se no encontro com o Mirandela ao marcar o golo que garantiu o triunfo dos brigantinos por 0-1.