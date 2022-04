Eurico Martins termina ligação ao Vimioso e anuncia uma pausa no futebol

Eurico Martins não vai continuar no comando técnico do Vimioso na próxima temporada. O treinador, de 41 anos, termina a ligação de quatro temporadas para se dedicar a projectos pessoais. “Desde já agradeço ao Vimioso por tudo. Decidi terminar este ciclo por questões pessoais, nada tem a ver com resultados ou outras coisas”, avançou ao Nordeste.

O técnico assegura que não há outras propostas e que vai mesmo fazer uma pausa no futebol. “De momento não tenho nada em mente que esteja ligado ao futebol. Até pode surgir, mas para já não. Tenho sim projectos pessoais aos quais me vou dedicar. Vou mesmo fazer uma pausa”, acrescentou.

Eurico Martins foi o responsável pela subida do Vimioso ao Campeonato de Portugal na época passada. Apesar da despromoção ao distrital, o técnico garante foi uma experiência marcante. “Foi uma experiência nova para mim. Foi uma experiência exigente, mas boa. Fez-me crescer e acrescentou-me muita coisa. Quando andamos no distrital não temos ideia da exigência de um nacional”.

Para o Vimioso a presente temporada já terminou visto que o clube antecipou as duas últimas jornadas, empatou a uma bola com o Vila Flor SC e a zero com o F.C. Carrazeda. Os vimiosenses estão no sétimo lugar, com 27 pontos. Eurico Martins não esconde que foi uma época que fixou aquém das expectativas. “Inicialmente, tínhamos outros objectivos tanto no campeonato como na taça. As coisas não correram como queríamos, também fruto da participação no Campeonato de Portugal na época anterior. Mesmo assim, queríamos ter feito mais alguma coisa”.

O ciclo de quatro épocas fecha-se no Vimioso, mas Eurico Martins não descarta o regresso no futuro. “Felizmente, nos clubes por onde passei ficaram sempre as portas abertas para regressar e o Vimioso não é excepção”, concluiu.

Eurico Martins assumiu o comando técnico do Vimioso em 2018/2019 e na época seguinte garantiu a conquista do título distrital e a consequente participação no Campeonato de Portugal. Agora, o treinador está de saída para se dedicar a projectos pessoais. Antes de orientar o Vimioso estreou-se como técnico principal no G.D. Sendim, que orientou entre 2014 e 2018.

Como jogador fez carreira no G.D. Mirandês, Tirsense, G.D. Bragança, C.A. Macedo de Cavaleiros, G.D. Moncorvo e G.D. Sendim, onde pendurou as chuteiras.