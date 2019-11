Eva Fernandes e João Melgo vencem ‘Cross de la Castaña’

Eva Fernandes venceu o V Cross de la Castaña em absolutos femininos e João Melgo em masculinos.

Na mesma prova o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar por 28 atletas e arrecadou 12 pódio no total.

No mesmo dia, em Miranda do Douro, Ivan Hurtado representou o GDB no Duero-Douro Challenge, nos 21 km de corrida.

Já no domingo, o clube brigantino marcou presença no II Trail la Raya Alcanices, no país vizinho. Paulo Neto competiu no trail longo de 26 km, foi 38º da geral, e Nuno Freitas participou no trail curto de 16 km, sendo 24ª na classificação geral.

No mesmo dia, o GCB participou na 16ª Maratona do Porto com sete atletas: Tiago Gomes, Nuno Carvalho, Sérgio Araújo, Emanuel Soares, Margarida Soares, Telmo Salazar e Casimiro Carneiro. Terminaram a prova 3895 atletas.