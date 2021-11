Eva Fernandes e Pedro Carneiro no pódio em Mira

Foi a estreia de Eva Fernandes e Carlos Carneiro com a camisola do Grupo Recreativo Eirense.

A atleta venceu no escalão de sub-23 e foi segunda classificada na geral feminina. “Correu bem, estava um pouco nervosa, foi a primeira prova da época com as novas cores (clube). Senti-me bem, o percurso era bom, foi uma prova rápida, apesar não ser muito boa em corta-mato. Estou contente por ajudar a equipa. Agora é continuar a trabalhar e focar nos objetivos. Agradeço a minha treinadora, Nutricionista André Fisiosaúde e ao meu clube”, referiu a atleta.

Pedro Carneiro também fez estreia pelo do Grupo Recreativo Eirense e ficou em terceiro lugar no escalão de VET45. "A participação na minha primeira competição pelo meu novo clube foi muito positiva. O percurso era bom, o que ajudou ao resultado alcançado. Fiquei muito feliz por ajudar a equipa e já estamos com foco na próxima competição dia 28”.

Eva Fernandes e Pedro Carneiro transferiram-se esta temporada para o emblema de Coimbra.