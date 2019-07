Eva Fernandes vence Taça de Portugal de Corrida de Montanha

A brigantina confirmou o triunfo na quinta e última jornada, nos “Os Trilhos do Lince”, na Serra da Malcata, no Sabugal.

“O percurso era igual ao do ano passado e sabia bem como gerir a prova. As minhas dificuldades foram no princípio da prova que tinha uma subida que era bastante exigente e no último quilómetro, torci o pé ao descer e tive dificuldades durante a descida”, disse Eva Fernandes.

Depois de em 2018 ter conquistado a taça e de ter ficado na segunda posição no campeonato, este ano consegue o pleno ao vencer as duas competições na categoria de juniores.

Eva Fernandes conta ainda, este mês, com a participação no Campeonato da Europa de Corrida de Montanha em representação de Portugal. Foi no dia 7 em Zermatt, na Suíça.