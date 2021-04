Evangelista reeleito presidente do Sindicato dos Jogadores com 98% dos votos

O brigantino Joaquim Evangelista vai continuar a presidir o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

O advogado, de 54 anos, foi reeleito, na quarta-feira, para o quadriénio 2021-2025, ao vencer o seu opositor, Ibraim Cassamá, com 98 por cento dos votos.

Segundo os resultados divulgados pela estrutura sindical, a lista A, de Joaquim Evangelista, obteve 521 votos contra 10 da lista B, de Ibraim Cassamá.

Esta foi a quinta vez que Joaquim Evangelista se recandidatou à presidência do Sindicato dos Jogadores, que lidera há 17 anos, e a primeira vez que teve oposição.

O presidente reeleito conta na sua lista "Pelo jogador. Pelo futebol" com jogadores de vários campeonatos como o também brigantino Pizzi (Benfica), Tarantini (Rio Ave), ambos da I Liga, Edinho (Cova da Piedade) da II Liga, Diogo Valente (Sp. Espinho) do Campeonato de Portugal, Edite Fernandes (Futebol Benfica) do futebol feminino e o guarda-redes Rui Patrício (Wolverhampton, Inglaterra). Os ex-internacionais portugueses José Carlos e Carla Couto integram a estrutura directiva.