A experiência de jogar nos Estados Unidos

Eduardo Moreno tem 18 anos e é natural de Bragança. O jovem jogador fez formação no F.C. Mãe d´Água e Grupo Desportivo de Bragança, onde se estreou como sénior na época passada. Mostrou-se no Campeonato de Portugal e isso valeu-lhe uma bolsa desportiva nos Estados Unidos da América.

Mas, já lá vamos à experiência em terras americanas até porque queremos recordar os primeiros minutos ao serviço do plantel principal do GDB no Campeonato de Portugal. Foi no dia 18 de Outubro de 2020, na jornada 3, frente ao Pedras Salgadas, um jogo que os brigantinos venceram por 1-2. Eduardo Moreno entrou aos 83 minutos e não esquece esse momento.

“Foi muito bom. Quando no Verão me contactaram para fazer a pré-época a equipa principal não estava à espera de integrar o plantel e jogar no Campeonato de Portugal. Acabei por fazer parte do grupo e joguei”, recorda o médio.

Eduardo Moreno lamenta o desfecho da temporada para o GDB, que acabou por descer para o distrital, mas fica na memória o espírito de grupo e companheirismo que encontrou. “Tínhamos um grupo fantástico e tinha tudo para correr bem, infelizmente na altura não conseguimos a manutenção. Mas, o Bragança é um clube enorme e vai voltar aos nacionais”.

“Houve situações que não me fizeram sentir bem ao ponto de decidir regressar a Portugal”

Jogar no Campeonato de Portugal, considerado por muitos o Campeonato das Oportunidades, foi uma montra para Eduardo Moreno e muitos outros jovens jogadores da equipa. É o caso de Ruben Gonçalves que rumou ao Tondela e o próprio Eduardo que conseguiu uma bola desportiva para estudar e jogar futebol nos Estados Unidos.

“Tinha feito a estreia em Outubro e mais tarde fui contactado por um empresa que estabelecia contactos entre países europeus e os Estados Unidos através de bolsas para jogar e estudar com o menos custo possível. Para quem não sabe estudar nos Estados Unidos é muito caro. Surgiu, então, a oportunidade de integrar essa bolsa a um custo reduzido. Depois de terminar o campeonato aceitei e acabei por ir, na altura pensei que era o melhor para mim”, contou.

O brigantino viajou para os Estados Unidos para estudar engenharia informática, num projecto de quatro anos, numa faculdade de Memphis e também jogar futebol, nos campeonatos universitários. No entanto, a experiência não foi tão positiva como esperava. “Tive algumas dificuldades em me adaptar, se calhar também devido à minha personalidade pois sou bastante reservado e isso não ajudou. Mas, houve outras situações que não me fizeram sentir bem ao ponto de decidir regressar a Portugal”, lembrou sem especificar.

A diferença horária entre os estados Unidos e Portugal, seis horas, também complicou a adaptação de Eduardo Moreno. “A língua não foi um entrave pois falo bem inglês. O problema foi o fuso horário, lá eram menos seis horas e isso metia-me confusão. Por exemplo, lá estava a terminar o treino e a minha família, os meus amigos e a minha namorada já estavam a dormir”.

Eduardo Moreno era o único português na equipa universitária. A sua rotina diária durante os cerca de quatro meses em que este nos Estados Unidos começava de manhã com aulas na faculdade, à tarde treinava e, depois das 17h00, dava treino aos mais pequenos em duas empresas de futebol.

“Tive dois trabalhos. Era treinador dos mais pequemos, de crianças com oito ou nove anos. Gostei muito e gostava de no futuro continuar a dar treino. Era treinador em duas empresas. Lá funciona assim, por empresas”.

Sobre o futebol praticado nos Estados Unidos considera que “tecnicamente não é mau”, mas “tacticamente deixa muito a desejar”. “Lá pratica-se um futebol muito directo”, acrescentou.

A saudade da família começou a apertar e em Dezembro do ano passado decidiu regressar a Portugal.

Voltar ao futebol faz parte dos planos de Eduardo Moreno. “Confesso que como a experiência nos Estados Unidos não foi tão boa como esperava tive alguns problemas de falta de motivação e confiança, mas tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo vou regressar”, garantiu.

