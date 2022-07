Fábio Mesquita reforça baliza do Grupo Desportivo de Bragança

Fábio Mesquita, que já defendeu a baliza do S.C. Mirandela, na época 2020/2021, assinou contrato com o Grupo Desportivo de Bragança.

O guarda-redes, de 23 anos, representou o São João Ver, na Liga 3, onde realizou apenas três jogos.

Esta será a segunda passagem de Mesquita pelo distrito de Bragança, depois de ter representado o S.C. Mirandela na temporada 2020/2021, onde realizou 29 jogos e contribuiu para a presença dos alvinegros na fase de acesso à Liga 3. Nessa temporada, no dia 14 de Fevereiro, Fábio Mesquita fez uma exibição de luxo frente ao Vilaverdense. O guarda-redes defendeu dois penáltis e foi decisivo no triunfo do Mirandela por uma bola a zero.

Fábio Mesquita também já representou o Coimbrões e fez formação no Boavista.