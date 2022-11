Fabrice Fernandes (ADCMC/CCN): “É uma participação positiva a nível de experiência, sem dúvida”.

Fabrice Fernandes, atleta da Associação Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros/Clube Combate do Nordeste (ADCMC/CCN), foi um dos 17 portugueses que representou as cores nacionais no Campeonato da Europa de Kickboxing, que terminou este domingo, na Turquia.

Esta não foi a primeira vez que o atleta natural de Bragança competiu numa prova da WAKO. Em 2021, Fabrice participou no mundial em Itália.

No europeu, o brigantino combateu em light contact e light kick, -69 kg, e ficou-se pelos oitavos de final em ambas as disciplinas. Fabrice não escondeu que ambicionava chegar mais longe na prova. “É um pouco aquém do que ambicionava, mas os sorteios também não ajudaram, no entanto não serve de desculpa. Vamos pensar já no próximo campeonato em 2023 que será o mundial”, referiu.

Ainda assim, a passagem pelo europeu dá bagagem ao atleta em vários sentidos. “É uma participação positiva a nível de experiência, sem dúvida. Quanto aos resultados, acabaram por não ser os esperados, mas retiro uma grande aprendizagem”.

O nível competitivo do europeu “estava muito elevado” e “todos os combates eram uma final”.

Fabrice Fernandes participou pela segunda vez numa competição da WAKO, depois do Campeonato do Mundo de Kickboxing em Outubro do ano passado.

Mas, a nível internacional, o atleta natural de Bragança já competiu em outras provas onde conquistou medalhas. Em 2018, por exemplo, o brigantino conseguiu duas medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Kickboxing da WKF, na Argentina, nas disciplinas de Point Fighting, sénior -71kg, e de Light Contact.