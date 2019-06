Fabrice Fernandes é Campeão Ibérico de Kickboxing

Portugal venceu, no sábado, o Campeonato Ibérico de Kickboxing e Muaythai. A prova foi promovida pela Portuguesa de Kickboxing e Muaythai.

Em grande plano estiveram os atletas da Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros e Clube de Combate do Nordeste: Fabrice Fernandes, Paulo Pires e Ali Turcu.

Fabrice Fernandes trouxe na bagagem de regresso a Bragança o título de Campeão Ibérico de seniores de light-contact , -74 kg, depois de derrotar o espanhol Miguel Carcelin.

Ainda em seniores, mas em light-kick (+94 kg), Ali Turcu arrecadou medalha de prata após o combate com Aron Pallas.

Também Paulo Pires conseguiu um segundo lugar no pódio em juniores, na disciplina de light-contact (-57 kg), depois do embate com Yassine Tallaoui.

“Os combates foram difíceis, muito disputados e com adversários de grande qualidade”, frisou Luís Durão, treinador da ADCMC/CCN.

Depois do Campeonato Ibérico segue-se o nacional de kickboxing nos dias 29 e 30 de Junho, na Figueira da Foz.