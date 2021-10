Fafe quebra ciclo caseiro de vitórias do Macedense

Macedense e Fafe brindaram os seus adeptos com um bom espectáculo de futsal. Num duelo entre candidatos a vitória sorriu à formação minhota, que pôs fim a uma série de três vitórias consecutivas da turma de Macedo de Cavaleiros para o campeonato e a quase 20 meses sem perder em casa. A última derrota do Macedense, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros, foi a 22 de Fevereiro do ano passado frente ao Carrazedo de Montenegro, por 9-10.

Entrou melhor o Fafe e com o trabalho de casa bem feito. Os visitantes conseguiram anular as investidas do Macedense e chegar a uma vantagem de 0-2, com golos de Dinis Ramos (8’) e Rui Carvalho (12’).

Já perto do intervalo, Vítor Hugo, um dos goleadores do GDM, reduziu aos 18 minutos e a 12 segundos do final da primeira metade evitou o terceiro do Fafe, com um corte providencial praticamente em cima da linha de golo.

A segunda metade trouxe um jogo equilibrado e um Macedense determinado a inverter o resultado. Patrick Simão igualou (2-2) aos 23’.

Os forasteiros não se renderam e Alberto Fernandes, aos 33’, devolveu a vantagem ao Fafe.

Na tentativa de pressionar a equipa adversária e chegar ao golo, Costinha apostou no quinto elemento, responsabilidade delegada a Patrick Erick, mas foram os visitantes que acabaram por marcar, com alguma sorte. Após uma perda de bola, aos 37’, Dinis Ramos, com a canela, acabou por acertar na baliza, fez o quarto da equipa e o segundo da conta pessoal.

Um minuto depois, Vítor Hugo ainda reduziu para 3-4 mas não foi suficiente para evitar a derrota.

O Macedense desceu para o quinto lugar, tem 9 pontos, o Fafe é terceiro classificado, com 10 pontos.

Na próxima jornada, o GDM viaja até à Madeira para defrontar o Marítimo, quarto classificado, enquanto o Fafe joga em casa com o Saavedra Guedes.