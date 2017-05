Falta de apoios impede subida dos Pioneiros ao nacional de futsal

“Não há apoios suficientes para competir no nacional. As duas últimas épocas na 2ª divisão foram de muitas dificuldades e deixaram marcas. Dificilmente vão surgir apoios suficientes para competir no nacional”, lamentou Ricardo Pires, presidente do clube.

No entanto, o líder dos brigantinos não escondeu a satisfação pela conquista do campeonato, depois de um início “difícil e com um grupo bastante jovem”.

Ricardo Pires considera que só faltou a conquista da Taça Distrital. Recordamos que os Pioneiros perderam no derradeiro jogo da final four com o Vale Madeiro. “O nosso plantel é curto com muitos juniores que competiram no distrital de juniores e de seniores. Com o sistema de final four e com dois jogos em dois dias desgastou os nossos jogadores”, concluiu.