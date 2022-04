Falta de concentração dita derrota do Macedense fora de portas

O Grupo Desportivo Macedense perdeu, este sábado, na deslocação a Idanha-a-Nova, 5-2 com a ACD Ladoeiro, num jogo relativo à jornada 14 da Fase de Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Os comandados de Costinha estiveram a perder por 3-0. Os transmontanos conseguiram reduzir para 3-2, mas os golos de Pauleta e Miguel Castro foram insuficientes para inverter o resultado.

Costinha, técnico do GDM, admite que faltou concentração à sua equipa em momentos cruciais do encontro. “Nós permitimos ao adversário recuperar bola em frente à nossa baliza e numa transição deixámos que avolumasse o marcador. Tivemos oportunidades para marcar, mas não conseguimos. Fizemos o 3-1 e depois o 3-2 mas numa desconcentração permitimos o 4-2. O 5-2 já acontece no risco do quinto elemento e em várias oportunidades não conseguimos finalizar. A equipa teve qualidade em campo, mas há momentos em que as falhas de concentração que tivemos hoje se pagam caras”.

O Macedense somou a 11ª derrota na fase de manutenção, ocupa o 11º lugar, penúltimo com 7 pontos e na próxima jornada, agendada para o dia 16 de Abril, recebe o ABC Nelas, nono classificado, que esta jornada perdeu, 2-7, com o Ferreira do Zêzere.