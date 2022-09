Falta de pontaria penaliza Macedense no pontapé de saída do campeonato

Os locais até entraram bem no encontro, a pressionar o adversário, mas à turma minhota bastaram sete minutos para mostrar qualidade e eficácia.

Micael Magalhães abriu o activo aos 4 minutos, José Miranda fez o 0-2, após a marcação de um canto da direita, aos 8’ e o mesmo Miranda rubricou o 0-3 aos 10’.

O Macedense não baixou os braços, correu atrás do prejuízo e conseguiu levar perigo à baliza adversário. Gonçalo Banha, um dos reforços para a nova temporada, esteve muito perto de marcar aos 18 minutos.

Na segunda metade, o Nogueiró e Tenões voltou a marcar e mais uma vez através do seu goleador de serviço, José Miranda. O fixo, de 36 anos, fez hat-trick.

Sem nunca dar o jogo como perdido, o Macedense conseguiu encostar os forasteiros à sua defesa. Riquinho e Pauleta fizeram uma dupla perfeita, com o primeiro a marcar, aos 27’ e aos 34’, e o segundo a fazer a assistência nos dois golos.

As oportunidades para chegar ao empate e até à vitória surgiram naturalmente, mas os macedenses esbarraram num guarda-redes bastante inspirado e pecaram na finalização. Aos 36 minutos, Pauleta rematou com estrondo ao poste, desperdiçando uma grande ocasião para marcar.

O Nogueiró e Tenões entrou a vencer na nova época e folga na próxima jornada. Quanto ao G.D. Macedense vai jogar fora com os Amigos de Cerva, dérbi transmontano da segunda jornada da série A.

Costinha lamenta falta de eficácia no ataque

O treinador do Macedense gostou da exibição dos seus jogadores, mas lamentou a falta de pontaria o ataque. “Falhou a finalização e, depois, tivemos um guarda-redes do outro lado com muita qualidade e num dia sim. Nós criamos oportunidades, entrámos fortes no jogo, a exercer uma pressão muito boa nos primeiros sete minutos. Depois, houve um ascendente de cinco minutos do Nogueiró e em três oportunidades, duas de bola parada, marcaram três golos. Na segunda metade, numa transição, apontaram o quarto golo. Fizemos o quinto elemento e surtiu efeito. Depois, o cansaço começou a apoderar-se de nós, mas, mesmo assim, tivemos várias oportunidades. Há que dar os parabéns a quem ganha porque a finalização é competência”.

O treinador considera que a sua equipa superior em grande parte do jogo frente a um adversário muito experiente. “Defrontámos uma equipa forte e competente, que veio fazer o seu jogo com muitas soluções, mas nós estivemos por cima em 80 por cento do jogo. Eu não me lembro de grandes ocasiões deles na segunda parte”.

E Paulo Roxo, técnico do Nogueiró e Tenões, já esperava dificuldades frente ao Macedense. “Claro que esperava dificuldades. Na época passada, o Macedense eliminou-nos para a Taça de Portugal. O Macedense é uma equipa que mudou muito, eu trazia uma bagagem de seis, sete jogadores do ano passado. Quem vier jogar aqui, a Macedo, vai passar muitas dificuldades”, afirmou.

Ficha de Jogo

Macedense 2 – Nogueiró e Tenões 4

Local: Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros

Árbitros: Hugo Geraldes e Miguel Maravilha (A.F. Viseu)

Cronometrista: José Ferreira

Macedense

Paxa, Ricardo Simão, Zé João, Pauleta, Gonçalo Banha;

Jogaram ainda: Carlos Pires, Adelino Palma, Rodolfo, Riquinho, Pedro Miguel;

Treinador: Costinha

Nogueiró e Tenões

David Garcez, Tiago Guedes, Xandoca, Bruno Ferreira, José Miranda;

Jogaram ainda: Carlos Marins, André Machado, Micael Magalhães, Diogo Lima, Pedro Henriques, Lucas Costa, Gonçalo Ferreira e Eduardo Costa;

Treinador: Paulo Roxo

Ao intervalo: 0-3

Marcadores: 0-1 Micael Magalhães (4’), 0-2 José Miranda (8’), 0-3 José Miranda (10’), 0-4 José Miranda (24’), 1-4 Riquinho (27’), 2-4 Riquinho (34’);

Disciplina: amarelo a Carlos Martins (15’), Micael Magalhães (19’), Pedro Miguel (19’), Diogo Lima (26’), José Miranda (27’), Rodolfo (38’);