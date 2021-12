Fase final da Taça de Portugal de Ténis de Mesa joga-se nos dias 8 e 9 de Janeiro

A fase final da Taça de Portugal de Ténis de Mesa está marcada para os dias 8 e 9 de Janeiro, na cidade de Viana do Castelo.

Em masculinos, o CTM Mirandela vai defrontar a AD Caramanchão nos 16 avos da competição. O jogo está marcado para o dia 8, às 11h45.

No mesmo dia, mas às 18h45, a equipa feminina da formação mirandelense defronta o LFC Lourosa nos oitavos-de-final. Em caso de vitória as transmontanas defrontam a União Sebastianense FC ou o vencedor do jogo CCR Arrabães – Sporting Cp nos quartos-de-final.

O CTM Mirandela é o detentor do troféu, que já venceu 24 vezes, tendo conquistado a primeira em 1993/1994.

A fase final da Taça de Portugal conta com a participação de 16 equipas masculinas e 11 femininas.