FC Carrazeda conquista título distrital de juniores pela primeira vez

O Futebol Clube Carrazeda é campeão distrital de juniores. Em 67 anos de história do clube é a primeira vez que coloca uma equipa no nacional.

A conquista do título foi confirmada, no sábado, na última jornada, após a goleada aplicada ao Grupo Desportivo de Bragança B por 11-0.

Os campeões distritais não facilitaram e chegaram com naturalidade à goleada perante um adversário bastante desfalcado, os brigantinos apresentaram-se apenas com nove jogadores.

“É uma vitória enorme desta terra. Quando chegámos, esta equipa técnica, ao clube havia apenas 40 atletas e agora temos 178 distribuídos por todos os escalões de formação. Foi para isto que fui contratado. O objectivo foi cumprido numa época extremamente difícil”, disse o técnico em entrevista ao Canal NTV.

O Carrazeda termina o campeonato com 27 pontos seguido do Macedo, no segundo lugar, com 25, que empatou a uma bola com o SC Mirandela.