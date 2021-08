F.C. Vinhais empata com o Macedo no primeiro ensaio da pré-época

Terminou empatado a uma bola o jogo de preparação entre C.A. Macedo de Cavaleiros e F.C. Vinhais, realizado esta quarta-feira.

Foi o primeiro ensaio da pré-época da formação vinhaense e frente a um adversário do Campeonato de Portugal.

Com duas semanas de trabalho, Nuno Fernandes diz contar com um plantel “equilibrado e bastante competente”, mas ainda é cedo para tirar “grandes conclusões” das dinâmicas do colectivo. “De um modo geral os atletas estão a responder bem ao que lhes tem sido exigido, mas estamos numa fase muito inicial. Vamos tentar desenvolver ao máximo a qualidade que temos ao nosso dispor”, referiu o técnico.

O F.C. Vinhais vai competir no campeonato distrital de futebol e iniciou a pré-época no passado dia 29 de Julho, tendo em vista a participação na Taça de Portugal. A equipa da capital do fumeiro ficou isenta da primeira eliminatória, agendada para o dia 11 de Setembro, e tem presença já garantida na segunda ronda da competição.

Quanto ao Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros prepara-se para o Campeonato de Portugal e realizou o quarto jogo de preparação. O próximo ensaio é com a formação sub-19 do Grupo Desportivo de Chaves, esta quinta-feira. Já o F.C. Vinhais defronta o Régua no próximo sábado, dia 14.

Afonso Sousa, para o Macedo, e Pablo, do lado do F.C. Vinhais, foram os marcadores de serviço do encontro.