F.C. Vinhais ocupa vaga deixada pelo Sendim na Taça de Portugal

Os vinhaenses, que na época passada terminaram o campeonato no terceiro lugar, vão ocupar a vaga deixada pelo Grupo Desportivo Sendim.

O clube do concelho de Miranda do Douro não vai competir em futebol 11 segundo declarações de Manuel Carção, eleito hoje presidente do Sendim, ao Nordeste.

O Sendim iria participar na prova rainha do futebol português na condição de vencedor da Taça Distrital e juntar-se-ia ao Bragança, campeão distrital, e Rebordelo, segundo classificado. Face à não participação do emblema sendinês na próxima temporada será o clube com melhor classificação depois do GDB e Rebordelo a participar, neste caso o F.C. Vinhais.

A formação da capital do fumeiro treinada por Nuno Fernandes, inicia a pré-época no próximo dia 18 de Agosto.