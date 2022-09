F.C. Vinhais sofre derrota caseira e cai na Taça de Portugal

A entrada forte e intensa do Vianense resolveu, praticamente, o jogo na primeira metade. Fábio Pimenta, figura de relevo no encontro, fez hat-trick nos primeiros 20 minutos.

O avançado inaugurou o marcador aos 6 minutos de cabeça, aos 11 fez o 0-2 de penálti e aos 20’ rematou certeiro com o pé esquerdo para o 0-3.

Na segunda metade, o F.C. Vinhais reagiu e ainda conseguiu acercar-se da baliza adversária mas sem resultados práticos das investidas ofensivas, ou seja, zero golos.

Já em tempo de compensação, aos 90’+2, Guilherme Silva fixou o resultado em 0-4.

Nuno Fernandes já esperava um adversário difícil. Para o técnico dos vinhaenses o pouco tempo de preparação da sua equipa reflectiu-se no jogo. “O Vianense entrou muito forte e intenso. Era de esperar pois é uma equipa do Campeonato de Portugal com muita qualidade. Nós somos do distrital e até nos preparámos bem, só pecámos no tempo de preparação que foi apenas de 20 dias”.

Mas, Nuno Fernandes também retira aspectos positivos da sua equipa no jogo. “Em alguns momentos ainda conseguimos encostar o Vianense ao seu meio campo e tiveram que baixar o bloco. Ainda procurámos as oportunidades de golo, tivemos uma ou duas na segunda parte mas não deu. Parabéns ao Vianense que foi, de facto, a melhor equipa”.

E para Carlos Fernandes, técnico do Vianense, a vitória é justa. “É um resultado justo tendo em conta o que se passou no jogo. Um digo vencido e um justo vencedor, foi no fundo o que se passou aqui, em Vinhais”.

O treinador da formação de Viana do Castelo destaca a entrada forte da sua equipa no jogo. “O Vianense teve uma entrada forte em que rapidamente conseguiu uma vantagem interessante, tirando o ímpeto à equipa do Vinhais. Nós tornamos o jogo fácil”.

O Vianense segue para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. Quanto ao F.C. Vinhais despediu-se da prova rainha do futebol português na primeira ronda da competição.

Ficha de Jogo

FC Vinhais 0 – Vianense 4

Local. Estádio Municipal de Vinhais

Árbitro: Dylan Fernandes (A.F. Viseu)

Assistentes: Rafael Formoso e Rui Crisóstomo

FC Vinhais

Antenor, Carlos Garcia (António Silva, 82’), Djodje, Kiki, Fernandes (Fernando, 38’), Renato Graça (Tiago Ferreira, 59’), Manso, Willian Soares (Ruben Gomes, 59’), Lico (Rhuan David, 82’), Lólis, Ícaro;

Treinador: Nuno Fernandes

Vianense

João Pedro, Rafael, Ricardo (Diogo Gonçalves, 73’), Fábio Pimenta (Guilherme Silva, 61’), Sobral (Pescadinha, 73’), Álvaro, Gabriel (Diogo Brito, 73’), Júnior, Vítor Hugo, Bruno Silva, Diogo Pereira (Cláudio, 70’);

Treinador: Carlos Fernandes

Ao intervalo: 0-3

Marcadores: 0-1 Fábio Pimenta (6’), 0-2 Fábio Pimenta (11’, p.), 0-3 Fábio Pimenta (20’), 0-4 Guilherme Silva (90’+2);

Disciplina: amarelo a Júnior (50’), Fernando (55’), Djodje (76’), Diogo Gonçalves (90’+2);



Foto de FC Vinhais