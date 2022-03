F.C. Vinhais soma nove medalhas nos regionais de natação

Nove medalhas é o saldo da participação do F.C. Vinhais no Campeonato Regional de Infantis e Absolutos da Associação Regional de Natação do Nordeste, realizado no passado fim-de-semana, nas Piscinas Municipais do Peso da Régua.

O clube vinhaense destacou-se no escalão de juvenis com Luna Marques a somar uma medalha de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Quanto a João Afonso arrecadou duas medalhas de bronze.

O F.C. Vinhais competiu ainda em infantis com os atletas Daniel Pires, Mariana Silva, Maria João, Lara Ferreira e Ana Magno.

A nível colectivo, ao F.C. Vinhais ficou na terceira posição em juvenis.