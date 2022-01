F.C. Vinhais soma seis pódios no Torneio de Inverno de Natação

Ana Magno, Luís Magno, Luna Marques, João Afonso e João Alexandre representaram o F.C. Vinhais no Torneio de Inverno, onde conseguiram seis lugares no pódio.

Luna Marques conquistou medalha de ouro nos 100 metros livres, em juvenis, em 100 metros mariposa e foi segunda classificada em 200 metros bruços e 200 livres.

Ainda no sector feminino, Ana Magno conseguiu medalha de prata em 100 metros livres, no escalão de infantis.

Em masculinos, João Alexandre arrecadou medalha de bronze em 100 metros bruços.

Em 200 metros livres, Luís Magno foi quarto classificado e João Afonso ficou na quinta posição.

O Torneio de Inverno de Natação contou com 55 nadadores (29 masculinos e 26 femininos, em representação de três clubes, Ginásio Clube de Vila Real, CMN Peso da Régua e Futebol Clube de Vinhais.

Para a grande maioria dos nadadores o torneio serviu de preparação e avaliação do trabalho efectuado no início do segundo ciclo de preparação que irá culminar em Março com o Torneio Zonal Norte de Infantis e os Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores.