Feira do Fumeiro de Vinhais on-line devido à pandemia

A organização não excluiu ainda totalmente a hipótese de realizar a iniciativa fisicamente, apenas com os produtores locais. No entanto, perante a actual situação pandémica a realização através de uma plataforma digital será uma forma de acautelar o escoamento do fumeiro. “Infelizmente este modelo deverá ser o único que nos permite realizar a Feira do Fumeiro. Nós temos ainda um bocadinho de esperança que é possível fazer de forma presencial só para a venda de produtos, mas sabemos que é muito difícil”, referiu o autarca de Vinhais, Luís Fernandes. O presidente da câmara admite que apesar de não se preverem problemas no escoamento do fumeiro, sem os cerca de 80 mil visitantes, que em média passam por Vinhais nos dias do certame, a economia local deverá perder centenas de milhares de euros. “Ao nível da venda do fumeiro não deve haver grandes prejuízos, mas infelizmente toda a economia do concelho vai sofrer perdas muito grandes de centenas de milhares de euros”, tendo em conta tudo o que implica a feira do fumeiro “para a restauração e hotelaria”. Além da venda de enchidos através da plataforma fumeirodevinhais.pt, a 41.ª edição da feira vai contar com demonstrações culinárias, o concurso do melhor salpicão e jornadas técnicas do porco de raça bísara, que vão debater temas como o comércio on-line. “Este ano vamos aproveitar para apresentar resultados de alguns estudos e pretendemos também fazer uma comunicação sobre o comércio electrónico, porque parece que, cada vez mais, vai ser uma via importante de venda de produtos”, explicou Pedro Fernandes, da Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara. Deverão participar nesta edição 40 a 50 produtores e para quem comprar produtos num valor superior a 50 euros o município de Vinhais paga as despesas de envio. A plataforma vai manter- -se a funcionar até ao final do mês, permitindo a venda de fumeiro.