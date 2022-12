Fepronor doa segunda viatura aos bombeiros de Bragança

Há quatro anos a empresa já tinha doado uma ambulância de socorro aos bombeiros, sempre tendo em conta as necessidades da corporação. Segundo o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança, José Fernandes, esta oferta significa a “renovação continua” que a corporação tem que fazer da frota para apoio da população. “Todas as viaturas são importantes, porque Bragança não tem todas as valências que devia ter e muitos dos nossos doentes têm de se deslocar para Vila Real e para o Porto para fazer os seus exames e consultas”, explicou, salientando que o Engenheiro Luís Gonçalves, proprietário da Fepronor, é um “exemplo para a sociedade civil”, tendo em conta o seu “espírito altruísta”. A ambulância de transporte de doentes não urgentes foi doada no passado dia 8 de Dezembro, nas comemorações do dia da Padroeira dos Bombeiros de Bragança.