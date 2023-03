Fernando Pimenta defende o título nacional de Fundo em Mirandela

Mirandela recebe pelo terceiro ano consecutivo o Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem. A prova realiza-se no sábado e domingo, dias 25 e 26 de Março, no Rio Tua.

Fernando Pimenta vai defender o título em K1 sénior, sendo que o canoísta do S.L. Benfica é o atleta com mais títulos nacionais, 14, e tem mesmo o recorde nacional da prova, 18:23.73 conseguido em 2009.

Portugal é o actual Campeão da Europa de K1 5000 metros com Fernando Pimenta, que já foi campeão do Mundo na mesma distância em 2017 e 2018.

Mas, há outros atletas de craveira nacional que vão competir em Mirandela. Os olímpicos João Ribeiro (S.L. Benfica) e Emanuel Silva (CN Marecos), José Ramalho (CN Prado) que em 2022 foram Campeões do Mundo de K2 Long Race em Maratona juntamente com Pimenta, vão estar em prova no Rio Tua.

Em femininos, Teresa Portela (S.L. Benfica) vai tentar revalidar o título. A atleta venceu os últimos dois campeonatos.

Quanto a Beatriz Fernandes vai estrear-se no escalão sénior. A atleta do CN Ponte de Lima conquistou, em 2022, várias medalhas para Portugal em juniores em canoa, com destaque para o ouro no Mundial de Velocidade nas distâncias de C1 1000m e C1 200m.

Na Paracanoagem, está confirmada a presença do Medalhado Olímpico Tokyo2020, Norberto Mourão.

O Campeonato Nacional de Fundo é disputado em 42 categorias e conta com mais de 1000 atletas que representam 50 clubes de todo o continente e ilhas.

Esta é uma prova que se disputa em circuito de 2000, 3000 e 5000 metros dependendo da categoria com embarcações monolugares em K1 (kayak) C1 (canoa) e SUPC (Standupcanoe).