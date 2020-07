Fernando Silva é o novo treinador do Carção

O treinador, de 39 anos, aceitou o convite por se tratar de “um projecto aliciante”. As expectativas são elevadas e Fernando Silva aponta mesmo para o patamar nacional.

“O projecto passa por tentar colocar o Carção pela primeira vez nos campeonatos nacionais, estamos a criar condições para que isso possa acontecer num curto espaço de tempo. Pretendemos entrar em todos os jogos com o único propósito que é de vencer, tudo que não seja a vitória será um mau resultado”, disse o técnico ao Nordeste.

O plantel vai sofrer várias alterações, até porque foram vários os jogadores que não renovaram, incluindo o goleador Hudson Bello. “Estamos a trabalhar para arranjar as melhores soluções para que nos possam dar garantias de realizar um bom campeonato. Já temos 70% do plantel fechado, estamos a contactar jogadores com vasta experiência de Campeonato de Portugal para aliar à juventude da equipa”, afirmou.

Fernando Silva foi treinador-adjunto dos Estudantes Africanos na temporada 2016/2017 e do Argozelo em 2018/2919.

Na época passada orientou os juniores do GDB e em Dezembro assumiu interinamente o comando técnico do plantel principal dos brigantinos no Campeonato de Portugal.