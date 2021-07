FestAND chega ao distrito de Bragança

Promover a prática do andebol junto dos mais novos e estabelecer protocolos com os municípios para o desenvolvimento da modalidade é o objectivo do projecto FestAND da Associação de Andebol de Vila Real (AAVR), direccionado para os mais novos.

O FestAND chegou à Albufeira do Azibo na passada sexta-feira, na vertente de praia, onde participaram as crianças do programa “Férias Desportivas” do Município de Macedo de Cavaleiros.

As tentativas para implementar a prática da modalidade no distrito de Bragança já foram várias, mas Adriano Tavares considera que esta a altura ideal face à projecção que a Selecção Nacional tem dado ao andebol. “Em Portugal o andebol vive o melhor momento de sempre, principalmente face aos resultados das suas selecções nacionais. Não é que não tivéssemos tentado no passado, mas esta é uma altura óptima para dar a conhecer a modalidade quando estamos a poucos dias de o andebol português se tornar olímpico”, referiu o presidente da Associação de Andebol de Vila Real e Coordenador Nacional de Andebol do Desporto Escolar.

Portugal conseguiu pela primeira vez a qualificação para os Jogos Olímpicos. A edição Tóquio 2020 começa no próximo dia 23 de Julho e termina a 08 de Agosto.

No distrito de Bragança, a AAVR pretende estabelecer protocolos com todos os municípios, sendo que com Macedo de Cavaleiros a parceria será estabelecia em breve. Com Vila Flor o protocolo já existe. “É um concelho com que trabalhamos há algum tempo, não de forma contínua como desejaríamos, mas já temos um protocolo firmado”, disse.

Adriano Tavares adiantou que também já foram estabelecidos contactos com a Câmara Municipal de Vinhais, mas reconhece que a baixa densidade demográfica dificulta a promoção e implementação da modalidade. “Sabemos das dificuldades pois há concelhos com baixa densidade demográfica, têm poucos miúdos. Não queremos roubar ninguém às outras modalidades mas sim tirar aquelas que não praticam nada, tirá-las do computador, por exemplo”.

Para além dos municípios as escolas são um bom veículo de promoção do andebol, sobretudo através do Desporto Escolar. “As crianças passam grande parte do dia na escola e se através das actividades de enriquecimento curricular, e mesmo curricularmente na actividade física e desportiva, não lhes mostrarmos outras coisas além do futebol não vão conhecer nem praticar”.

O FestAND começou no dia 6 de Julho em Vila Real, no Centro Escolar Abade de Mouçós, passou na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, na passada sexta-feira, dia 16, e segue para Mesão Frio, no dia 23 de Julho. Para este mês estão agendadas mais duas iniciativas, dia 27 em Murça e dia 29 em Valpaços.