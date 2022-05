Festival de Patinagem Artística regressou como lotação esgotada no Municipal Arnaldo Pereira

“Por um mundo melhor” foi o mote para as coreografias em grupo, pares ou individuais dos quatro clubes representados (Vila Real, CARTaipense, CTM Mirandela e o anfitrião, o CAB) no VI Festival de Patinagem do Clube Académico de Bragança, realizado este sábado.

O evento é já uma referência do clube brigantino e contou com 265 atletas, um número satisfatório para a organização tendo em conta o longo período de paragem das competições e a incerteza que pairou em relação à realização da iniciativa. “Tivemos até à última para decidir se avançávamos ou não, só depois de reunirmos todas as condições a nível de saúde pública é que decidimos avançar”, destacou Ana Sofia Coelho, responsável pela secção de patinagem.

Com o regresso das atletas aos treinos a retoma do festival tornou-se uma certeza e reflecte o trabalho e o esforço de todas as atletas, mais de uma centena, e treinadores. “Felizmente, após estes dois anos de pausa forçada, conseguimos retomar o nosso festival. O Clube Académico necessitava de voltar a realizar este festival pelo esforço das nossas atletas, da nossa treinadora e dos pais”.

A novidade do evento foi a participação do CTM Mirandela. O clube, que se dedica ao ténis de mesa, iniciou o projecto em 2019, foi interrompido em Março de 2020 devido à covid-19 e conta 38 atletas federadas.

Telma Correia é a treinadora, é natural do Algarve, e decidiu avançar com a patinagem em Mirandela para diversificar a oferta desportiva no feminino. “Em Mirandela e aqui nesta zona há pouca oferta desportiva para as raparigas e, por isso, decidi apresentar o projecto. Surgiu em 2019 e o CTM Mirandela desde logo mostrou interesse em acolher a ideia”.

O Festival de Patinagem do CAB regressa “em 2023 e ainda com mais atletas”, a garantia foi deixada por Ana Sofia Coelho.