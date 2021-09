Filme com máscaras e caretos de Pinela recebeu dois prémios no Festival de Cinema de Los Angeles

O filme, gravado o ano passado no Porto e em Braga, conta com a participação dos caretos e das máscaras de Pinela, no concelho de Bragança. Segundo António Paula, a história baseia-se numa reportagem feita por um jornalista a um padre, de Mogadouro, que esteve em África. “A história desse padre é verdadeira, o jornalista é ficcionado. O que acontece é que o jornalista é uma pessoa descrente, ou seja, só acredita no que os olhos vêem. O facto e as máscaras são uma metáfora para isso, um alerta ‘atenção existe alguma coisa que tu não consegues ver, algo para além do que tu não acreditas’”, explicou. O realizador mostrou- -se feliz pelos prémios atribuídos, já que este foi um filme no âmbito da licenciatura que concluiu o ano passado. “Foram prémios muito bons, num festival internacional com filmes de todo o mundo, com orçamentos 50 vezes maior do que o que eu tive para fazer a curta-metragem. Mas foi muito bom. É sempre bom que os nossos filmes portugueses são reconhecidos lá fora”, destacou. Com o filme António Paula quis ainda dar a conhecer esta cultura a várias partes do mundo e assim contribuir para que ela não morra. “Eu adoro a cultura portuguesa e as tradições populares e eu queria trazer isso para o filme, porque, infelizmente, é algo que está a cair em esquecimento e há muitas pessoas que não conhecem e acharam imensa piada, inclusive pessoas de fora de Portugal, que viram e perguntaram ‘isto é fantástico, o que é que é isto? Que fatos e máscaras são estes?’ e eu expliquei o que significavam e as pessoas acharam muita piada e disseram que a cultura portuguesa é muito bonita”. O realizador, que tem ainda uma costela transmontana, deixou ainda a promessa de o dar a conhecer às gentes de Pinela, no concelho de Bragança.