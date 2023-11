Fim-de-semana de muita actividade para o Ginásio Clube de Bragança (com galeria)

Nas provas de sábado, o Ginásio Clube de Bragança esteve presente em Felgueiras, no Campeonato Regional de Corta-Mato Longo. Em Sabrosa, no Trail por Terras de Magalhães. Em Ponte de lima, no 2º Duatlo Cross de Ponte de Lima. E mais longínquo, no continente asiático, na Bangkok Marathon, na Tailândia.

No Campeonato Regional de Corta-Mato Longo, o Ginásio Clube de Bragança (GCB) foi representado por quatro atletas: Braima Dabó, Mário Saraiva, Manuel Palmeiro e Bianca Albuquerque.

Na prova de 10 quilómetros (km), Braima Dabó terminou no 11º lugar em Seniores Masculinos, em 25º na classificação geral com o tempo de 00h:36m:57s. Mário Saraiva ficou em 15º lugar em Veteranos 40 Masculinos e foi o 67.º da classificação geral com o registo de 00h:40m:27s. Manuel Palmeiro ficou no 6º lugar em Veteranos 55 Masculinos e finalizou no 89º posto da classificação geral, com a marca de 00h:42m:56s.

Bianca Albuquerque, nos 6km, arrecadou o 11º lugar em Seniores Femininos e foi 35ª na classificação geral, com o tempo de 00h:30m:21s.

Em Sabrosa, o GCB teve três atletas em prova. Na distância de 17 km, Luísa Moreira finalizou na 4ª posição em Veteranos 45 Femininos e foi a 113ª na classificação geral, com o registo de 02h:00m:20s. Eduarda Braga finalizou na 6ª posição em Veteranos 50 Femininos e foi 154ª na classificação geral com o tempo de 02h:19m:45s. Sandra Figueiredo foi 8ª na categoria Veteranos 45 Femininos e terminou no 165º lugar da classificação geral, com o tempo de 02h:26m:53s.

Em Ponte de Lima, o atleta Bernardo Alves ficou em 17º lugar na categoria Veteranos 40 Masculinos. O tempo registado foi de 01h:41m:25s e foi 85º da classificação geral.

No continente asiático, na Bangkok Marathon, na Tailândia, o Ginásio Clube de Bragança teve dois atletas na distância de 10 km. Catarina Lopes alcançou o 4º lugar em Seniores Femininos, com o tempo de 00h:49m:27s e terminou 118º lugar na classificação geral. Henrique Baessa terminou na 19ª posição, na categoria Veteranos B Masculinos, e foi 99º na classificação geral com a marca de 00h:48m:42s.

No domingo, o GCB colaborou na organização da segunda caminhada da Sra. da Saúde na aldeia de Samil, no concelho de Bragança, onde participaram cerca de 80 pessoas.

Fotos de GCB