Fim-de-semana de ouro para Cláudia Rodrigues

Cláudia Rodrigues representou, mo passado fim-de-semana, a Universidade do Porto/UPorto que se sagrou campeã do troféu colectivo no Campeonato Nacional Universitário de Atletismo, em pista ao ar livre, realizado em Leiria.

A atleta brigantina sagrou-se campeã nacional de salto em altura com a marca de 1,60 m, foi vice-campeã de salto em comprimento com 5,23m e alcançou a quarta posição no lançamento de peso com o registo de 10,30m.

Foto de FADU