Finalmente a vitória

Ao fim de cinco jornadas do Nacional de Futsal da 2ª Divisão, os Pioneiros de Bragança garantiram, finalmente, o primeiro triunfo no campeonato.

Os brigantinos levaram de vencida o Contacto por 6-5 e passaram a lanterna vermelha aos minhotos, que continuam sem pontuar.

O jogo não foi fácil para a equipa da casa face ao número reduzido de jogadores disponíveis para o encontro. O desgaste físico foi visível na segunda metade e valeu o espírito de grupo e de sacrifício para segurar com unhas e dentes os três pontos.

Os Pioneiros apresentaram-se com um bloco baixo na defesa e aproveitaram os rasgos individuais de Riquinho para levar perigo à baliza contrária. O jogador brasileiro bisou no jogo e faz, claramente, a diferença na equipa. “O Riquinho tem características ofensivas muito evoluídas. Ele é muito forte no um para um, é veloz e é finalizador”, disse o técnico dos Pioneiros, Ricardo Pires.

Para o treinador dos brigantinos foi “um resultado justo”. “Não foi nada fácil. A equipa estava muito condicionada e teve um desgaste tremendo. Mas, os jogadores tiveram um espírito de sofrimento inigualável e fora uns justos vencedores. Vencemos não só este jogo como todas as adversidades que nos têm tentado colocar. Hoje ganhámos a muita gente”.

Ricardo Pires acredita que este triunfo será “o ponto de viragem” para uma nova fase da equipa.

E o Contacto continua sem pontuar. João Sousa considera que a sua equipa não esteve ao seu melhor nível frente a um adversário que teve mais vontade de vencer. “Primeiro dar os parabéns aos jogadores dos Pioneiros que fizeram das fraquezas forças, Tinham apenas cinco elementos e conseguiram com mérito vencer o jogo. Quanto à minha equipa penso que não fizemos um jogo conseguido”, disse o técnico.

Com cinco jornadas realizadas os Pioneiros de Bragança ocupam o nono lugar, penúltimo, com três pontos e na próxima jornada jogam fora com os Amigos de Cerva.