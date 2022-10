Finalmente a vitória

Depois de três jornadas sem somar qualquer ponto, o Grupo Desportivo Macedense conseguiu, no sábado o primeiro triunfo no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A formação orientada por Costinha venceu fora de portas o Ossela por 2-6, um resultado que expressa a superioridade da formação de Macedo de Cavaleiros no jogo. “Fomos uma equipa séria e competente desde o início, muito solidária e organizada. Cumprimos integralmente o que era o plano de jogo, não permitimos ao adversário que estivesse no jogo, fomos avolumando o marcador. Acho que o resultado foi completamente justo, com um Macedense muito pragmático, competente e que procura crescer jogo a jogo”, disse o técnico do GDM no final do encontro.

Takumi (2’), Gonçalo Banha (14’, 20’), Riquinho (15’, 38’) e Pedro Miguel (16’) rubricaram os golos do Macedense. Para a o Ossela marcaram Paulo Pacheco (19’) e Bruno Costa (31’).

No jogo há a registar uma expulsão para a equipa da casa, Vítor Pacheco viu cartolina vermelha aos 15 minutos.

O Macedense subiu para a décima posição, com três pontos, e na próxima jornada, marcada para o dia 22 de Outubro, recebe o Nun´Álvares, terceiro classificado.