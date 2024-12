Finanças de Bragança encerradas devido a reunião entre trabalhadores e sindicato

As Finanças de Bragança estiveram encerradas esta manhã.

Está a decorrer uma reunião online entre trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

Várias Finanças do país estão fechadas entre as 9h e as 13h, uma vez que os funcionários presentes na reunião não poderão estar a trabalhar.

Esta sessão antecipa a greve dos trabalhadores da AT agendada para esta quinta e sexta-feira.

O sindicato já tinha convocado uma reunião idêntica em Outubro deste ano, tendo elevado ao encerramento da maioria das Finanças no país, nomeadamente em Bragança.