“Fizemos um percurso imaculado na taça”

Melhor que um objectivo cumprido só dois. Depois da despromoção ao distrital, na temporada passada, os brigantinos garantiram o regresso ao Campeonato de Portugal e a conquista da Taça Distrital FirstStop.

O troféu que estava em falta no palmarés do GDB foi conseguido no domingo, após a vitória por 0-3 frente ao FC Carrazeda.

Os brigantinos fizeram um percurso cem por cento vitorioso, ao afastar o Argozelo e o Carção. “A obrigação, que era subir de divisão, estava cumprida e fizemos a dobradinha com todo o mérito. Fizemos um percurso imaculado com cinco vitórias”, disse Ximena, capitão do GDB.

Sobre o jogo o guarda-redes fala de um triunfo justo, apesar de algum relaxamento da equipa na segunda metade. “Na segunda parte a ganharmos dois a zero e a jogar com mais um elemento a equipa relaxou um pouco. Na fase de construção demos a posse de bola ao Carrazeda mas penso que controlámos o jogo do princípio ao fim”.

O próximo objectivo dos brigantinos é “a conquista da Taça Transmontana” como afirmou o capitão, Ximena, que dedicou a vitória “aos adeptos, à Casa do Trabalho, que tal como o GDB comemorou 75 anos, e à direcção”.