Forças de segurança e socorro homenagearam profissionais de saúde

Como forma de agradecimento pelo trabalho na linha da frente no combate à Covid-19, PSP, GNR, Bombeiros e SEF prestaram homenagem aos profissionais de saúde. Na tarde de sexta-feira, em frente aos hospitais das duas cidades transmontanas, as sirenes não assinalaram marcha de emergência mas serviram para reconhecer o trabalho de quem lá dentro - médicos, enfermeiros, auxiliares e demais pessoal de apoio hospitalar - desempenha a missão de cuidar de doentes. Os elementos das forças de segurança e de socorro saudaram com palmas o esforço e cantaram o hino nacional. Esta acção foi despoletada como forma de “agradecimento aos profissionais de saúde, pelo trabalho abnegado que têm executado em prol dos nossos concidadãos, correndo os riscos inerentes a quem está na frente da batalha, nomeadamente comprovados pelo número de profissionais infectados pela doença COVID-19.

Foto: ULS Nordeste