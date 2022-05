Fórum Nacional de Arbitragem começou hoje em Bragança

O recrutamento, retenção e acompanhamento dos árbitros é um dos assuntos que que está em debate nesta 18ª edição e que preocupa as associações distritais.

No que diz respeito à A.F. Bragança, são cerca de 60 os árbitros de futebol e futsal em actividade. Fernando Lhano, presidente do conselho de arbitragem da AFB, considera ser um número aceitável, mas não esconde que gostava de ter um quadro mais alargado. “É um número razoável, mas pretendíamos mais. A associação tem tido uma boa dinâmica, temos tido algum crescimento ao nível de equipas e atletas. Ao haver mais equipas e atletas vão haver mais jogos e para isso temos que ter mais árbitros”.

O Fórum Nacional de Arbitragem é “um espaço de partilha de ideias” entre as 22 associações distritais para que “a arbitragem seja uniforme a nível nacional”.

O “Cartão Branco”, o “Futebol de Praia” e a “Arbitragem no Feminino” são outros dos assuntos em debate no 18º Fórum Nacional.

A iniciativa conta com a participação das 22 associações distritais de futebol do país e o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, José Gomes Fontelas. Na cerimónia de abertura esteve presente o presidente do Município de Bragança, Hernâni Dias.

O Fórum Nacional de Arbitragem começou hoje e termina amanhã, no Auditório Paulo Quintela, em Bragança.

Foto de Município de Bragança