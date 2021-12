FPA homenageia técnicos e dirigentes do distrito de Bragança

Da Associação de Atletismo de Bragança foram homenageadas quatro personalidades: Alcídio Lopes, José Cidré Moreno, Ana Paula Pimentel e Vítor Magalhães por se tratar de técnicos e dirigentes com acção relevante no atletismo distrital.

“Para mim significou muito. Por momentos vi 20 e tal anos de trabalho ali representados. Foi um sentimento de gratidão por quem me indicou e homenageou. Fiquei muita grata pelo reconhecimento do meu trabalho”, disse a Ana Paula Pimentel em entrevista à Rádio Brigantia.

A treinadora teve um papel fulcral na formação de jovens atletas na Associação Cultural Recreativa de Vila Flor, com resultados positivos em competições nacionais de juvenis e juniores, entre 1997 e 2004. “As lembranças de chegarmos a uma prova nacional sempre com aquele sentimento de que os atletas são de Trás-os-Montes e não representam nada ou não são bons. E, os nossos atletas chegavam às provas nacionais e davam cartas. Mostravam que eram tão bons ou melhores que os que tinham condições para treinar”, recordou.

Ana Paula Pimentel, natural de Vila Flor, actualmente é treinadora no Clube de Atletismo Bracara, em Braga, depois de se ter notabilizado como atleta do do SC Braga, Boavista ou Desportivo da Póvoa.

Para além de Ana Paula Pimentel, foram homenageados na Gala do Centenário da Federação Portuguesa de Atletismo, realizada no Casino do Estoril, Alcídio Lopes (ex-presidente da AAB), José Cidré Moreno (Director Técnico Regional da FPA de 1983 a 2003 e consultor técnico desde 2017) e Vítor Magalhães (ex-presidente do Clube Amador de Mirandela).