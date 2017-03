FPB reuniu em Bragança e anunciou criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Regional

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) reuniu, no sábado, pela primeira vez, em Bragança com todas as associações do país.

Na sessão de trabalho foram vários os assuntos em cima da mesa com destaque para a necessidade de rever alguns pormenores do regulamento de inscrições e transferências, o Manuel de Eventos e a Festa do Basquetebol Juvenil.

Mas a novidade avançada pelo presidente da federação foi a criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Regional.