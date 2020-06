FPF aponta o mês Setembro para o início do Campeonato de Portugal

Entretanto, terminou esta segunda-feira o prazo para a indicação dos clubes das associações distritais de futebol e das equipas B que vão participar no terceiro escalão do futebol português. Quanto à versão final dos regulamentos da competição será publicada até ao início de Julho, sendo que até ao dia 6 do mesmo mês os clubes têm que entregar todos os documentos e as séries e data do sorteio vão ser divulgadas a 20 de Julho.

Quanto à Taça de Portugal deve começar no início de Outubro, mas as decisões finais para o arranque desta e outras competições estão dependentes da Direcção Geral de Saúde. Por isso, as datas apontadas para o início das competições podem sofrer alterações conforme aponta o documento orientador para a temporada 2020/2021.