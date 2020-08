FPF oficializa data para o início do Campeonato de Portugal

Segundo o Comunicado Número 12 da Federação Portuguesa de Futebol, divulgado hoje, os jogos do terceiro escalão de futebol têm início a 20 de Setembro.

No documento estão anexados os calendários das provas nacionais de futebol sénior masculino, mas a FPF ressalva que podem ser alterados, considerando algumas questões como o facto de estarem “em curso processos judiciais”.

É que a FPF ainda aguarda pela decisão do Tribunal Arbitral do Desporto em relação à suspensão das subidas do Arouca e Vizela à 2ª Liga e falta resolver a questão das descidas do Vitória de Setúbal e do Desportivo das Aves ao Campeonato de Portugal.

Entre outras considerações o comunicado destaca a autorização da prática desportiva “em contexto de treino e competitivo, desde que no cumprimento das Orientações da DGS, nomeadamente, da Orientação 30, publicada a 29/05 e actualizada a 20/07”.

O documento ressalva também que “a data para início dos treinos sem restrições de equipas participantes em provas não profissionais está pendente da actualização da Orientação 30 referida no número acima”.

Quanto à 1ª eliminatória da Taça de Portugal está agendada para o dia 27 de Setembro.

Já os campeonatos profissionais começam a 13 de Setembro com a 1ª jornada da LigaPro, já a Liga NOS começa no dia 20 do mesmo mês.