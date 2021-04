FPF promove Torneio Nacionais e Encontros Regionais para as equipas de formação

O futebol formação já começou a desconfinar e as equipas que estavam em prova nos nacionais, na última temporada, vão voltar a competir.

Para tal a Federação Portuguesa de Futebol avança com o Torneio Nacional em sub-19, sub-17, sub-15 masculinos e os Encontros Regionais em sub-15 e sub-19 femininos, sem classificações, com a finalidade de dar competição aos mais jovens.

Em sub-15 masculinos, o distrito de Bragança é representado pela ADSP Vale do Conde. A equipa do concelho de Mirandela integra a série D juntamente com o Varzim, Famalicão e Aveleda.

A ADSP Vale do Conde vai iniciar o torneio fora de portas, no dia 8 de Maio, frente ao varzim.

Em sub-17, também masculinos, o Grupo Desportivo de Bragança está colocado na série C com o Palmeiras, G.D. Chaves e Limianos. Na primeira jornada os brigantinos jogam fora com o Palmeiras.

Em femininos, destaque para o S.C. Mirandela que vai participar nos escalões de sub-15 e sub-19. As alvinegras integram a série A e sub-15, folgam na primeira jornada e jogam fora com a EFF Guarda na segunda. Já em sub-19, o SCM tem a companhia da equipa vizinha da AD Paredes. Os dois clubes defrontam-se logo na jornada inaugural, em Mirandela.

Os escalões de formação foram severamente afectados pela Covid-19 já que a pandemia paralisou o futebol, tal como as restantes modalidades. Os últimos dados, divulgados em Janeiro deste ano, no que diz respeito ao número de futebolistas federados davam conta de uma quebra de cerca de 75 por cento. Em Março do ano passado, antes da pandemia, estavam contabilizados perto de 160 mil e dez meses depois era pouco mais de 40 mil. Coma retoma da prática de futebol, modalidade considerada de risco médio pela DGS, espera-se que o número de atletas federados volte a crescer.

Foto de ADSP Vale do Conde