Francisco Salgueiro prepara nova época no Motocross

O piloto, natural de Vila Flor, já está em preparação para a próxima temporada de Motocross que inicia em Fevereiro de 2024. Francisco Salgueiro vai competir no Campeonato Nacional de MX1 ou MX2, ainda não decidiu.

Certo é que vai pilotar uma Yamaha 450, mota com a qual venceu as duas mangas da última prova, o Motocross das Regiões 2023, em Tarouca, uma competição extracampeonato que serve de preparação para a nova época. “Foi uma prova que serve de preparação para a nova temporada. A pista era acessível, uma pista como eu gosto, com velocidade e foi um bom treino”, frisou Francisco Salgueiro.

O piloto vilaflorense terminou em 11º lugar no Campeonato Nacional de MX2, com 127 pontos. Em relação a esta prestação, Francisco Salgueiro referiu que “foi uma época de altos e baixos. Não começou da melhor maneira, mas terminou bem”.

O motociclismo é uma modalidade que conta com poucos apoios financeiros. “Em Vila Flor não temos grandes condições para treinar. Quando é para fazer um treino tenho de fazer sempre grandes viagens, o que dificulta a evolução e temos muita falta de apoios a nível financeiro, precisamos de mais patrocínios”, lamentou.

O objectivo do piloto para o próximo ano passa por “terminar no top cinco do Campeonato Nacional de MX1 ou MX2, sempre a evoluir”.

Francisco Salgueiro já está de olhos postos na próxima temporada, que arranca em Fevereiro de 2024.

Foto: Campeonato Nacional de MX2