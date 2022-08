Francisco Vara vai recandidatar-se à liderança do MotoCruzeiro

Francisco Vara lidera o MotoCruzeiro há 33 anos. Fundado a 15 de Abril de 1991, o clube motard não conheceu outro presidente nestas três décadas. Francisco Vara foi um dos 13 sócios fundadores do MotoCruzeiro e desde logo assumiu a liderança.

Raras vezes teve concorrência, mas defende a formação de mais listas para ir a votos. “Desafio quem esteja disponível e tenha vontade para apresentar uma lista. O confronto com outros adversários é sempre importante e defendo que devia haver outras listas, mas que não seja para denegrir como já aconteceu”, referiu Francisco Vara.

O presidente do MotoCruzeiro não vê as suas reeleições constantes como um sinal de desinteresse ou comodismo dos sócios, mas antes como um sinal de confiança no trabalho realizado pela direcção que lidera. “Com toda a modéstia penso que é porque os sócios sentem que a minha direcção tem capacidade para liderar o clube”, afirmou.

À semelhança de outros clubes, o MotoCruzeiro já passou por altos e baixos nestes 33 anos de história. Actualmente, Francisco Vara refere que a situação financeira do clube “é estável”. “Já tivemos momentos de algumas dificuldades. Mas, não devemos um cêntimo a ninguém”, garantiu.

Francisco Vara foi reeleito presidente do MotoCruzeiro em 2020 e no próximo dia 10 de Dezembro avança para a recandidatura às eleições do clube.