Freixo de Espada à Cinta acolhe Campeonato Europeu de Pelota na primeira semana de Abril

Freixo de Espada à Cinta vai acolher o Campeonato Europeu de Pelota de 2 a 6 de Abril, que vai contar com cerca de dez selecções europeias.

Nuno Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, fala de um acontecimento inédito em Portugal. “É um acontecimento inédito na história do nosso país, na nossa região nunca houve nada disto e estamos a catapultar mais uma modalidade, que vai ter em competição cerca de dez selecções”.

O impacto do Campeonato Europeu de Pelota, a nível económico, já se faz sentir em Freixo de Espada à Cinta. “Serão perto de 200 atletas, que durante uma semana, vão gastar em média 80 euros por dia. Neste momento, a hotelaria para os dias do campeonato está praticamente esgotada e isto faz se reflectir na economia da região”, destacou Nuno Ferreira.

O Campeonato Europeu de Pelota vai ser jogado no espaço exterior da Igreja Matriz, no Pavilhão Gimnodesportivo, no Estádio Municipal e numa rua junto ao Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

Foto: Município de Freixo de Espada à Cinta