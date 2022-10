Fundadores dos Pioneiros de Bragança assinalaram 30 anos do clube

Os Pioneiros de Bragança são uma referência no futsal distrital. Apesar dos altos e baixos em termos desportivos nas últimas temporadas, estando em competição esta época no campeonato distrital, o emblema violeta conta no seu palmarés com um título de campeão nacional da 1ª Divisão de Futsal. O feito foi conseguido na longínqua época de 1992/1993, pouco tempo depois da fundação do clube.

As memórias e as histórias são muitas e não são esquecidas. Os fundadores fazem questão de assinalar a data. Jogadores, treinadores e directores reuniram-se, na sexta-feira, num jantar e não faltou o habitual jogo de futsal para recordar os tempos áureos deste grupo de amigos, sim amigos, porque antes de serem atletas a amizade unia-os e só assim foi possível formar um plantel forte e unido. “Há muitas memórias, sobretudo do espírito de equipa, um grupo de amigos, de carolas, era uma amizade pura, que ajudou a conquistar o que conquistámos”, recordou Vítor Reis.

Conhecido no futebol como “Scolari”, foi jogador de futsal nos Pioneiros e confessa que já chegou tarde à modalidade, tinha 28 anos, à semelhança dos restantes “craques” da equipa, como “o Espanha e o Raimundo”.

Na divisão maior do futsal nacional defrontaram equipas como Miramar, Coimbrões e Boavista, na altura eram “os colossos do futsal em Portugal”, como lembrou Vítor Reis, e com jogadores profissionais. Já os brigantinos jogavam por amor à camisola. “Nós não ganhávamos nada. No final dos jogos havia um convívio no Café do Moleiro”.

Mas como surgiram os Pioneiros de Bragança? Tudo começou com a equipa dos CTT há 30 anos. “Este projecto teve uma primeira fase que era a equipa dos CTT no campeonato distrital. Juntámos um grupo de amigos e no primeiro ano em subimos à 1ª Divisão Nacional. A partir daí sentimos a necessidade de ter uma estrutura mais sólida e surgiram os Pioneiros”, contou Carlos Vaz, conhecido por Espanha, um dos fundadores e ex-jogador.

Os Pioneiros ganharam dimensão a nível nacional e a qualidade do futsal praticado muito se devia à forma irreverente de jogar adquirida na escola “do futebol de rua”, que serviu de inspiração para criar o emblema do clube. “O símbolo do clube representa o distrito em forma de janela com uma bola a bater na posição em que se encontra Bragança, com os estilhaços no chão pois foi assim que aprendemos a jogar, na rua e a partir vidros (risos). Viemos todos da escola da rua”, explicou.

O primeiro treinador foi Manuel Henrique. O “mister” jamais esquecerá a conquista do título nacional. “Para o distrito foi algo extraordinário num campeonato que ainda não tinha nem o Benfica e nem o Sporting. Fomos ao Boavista e fizemos um jogo espectacular. Fomos num autocarro, de 30 lugares, fomos com antecedência, passamos em Serralves, e depois fomos jogar. As carrinhas no Marão tinham uma grande dificuldade em subir, uma vez tivemos que colocar toda a gente a empurrar. Tivemos algumas aventuras engraçadas”, recordou.

Trinta anos volvidos, os Pioneiros de Bragança continuam a representar a cidade no futsal e nas competições distritais e nacionais. Actualmente, a formação de seniores está em competição no distrital de futsal, após o interregno de um ano.