Futebol Clube Mãe d’Água triunfa frente ao Limianos

O Futebol Clube Mãe d’Água venceu, por 3-2, na recepção ao Limianos. A partida jogou-se no domingo e pontuou para a sexta jornada do Campeonato Nacional Sub-15 da 2ª Divisão.

A equipa local teve uma entrada afirmativa na partida, onde criou várias ocasiões de golo e chegou a vantagem com um autogolo de Tiago Viana (10’), tendo ido a vencer para os balneários.

Na segunda parte, o Limianos restabeleceu a igualdade através de um lance confuso que acabou com o desvio de Francisco Gonçalves (48’) para a própria baliza. Após sofrer, o Mãe d’Água foi à procura novamente da vantagem e numa joga individual de Diogo Freitas (54’), que terminou com um remate rasteiro no fundo da baliza, a equipa tricrolor brigantina colocou-se novamente na frente. O jogo continuou repartido, com algumas ocasiões para os dois lados, mas Diogo Freitas (77’) fez o segundo da conta pessoal e dilatou a vantagem para 3-1. O jogo parecia estar definido, porém Guilherme Santos (78’) ao tentar aliviar uma bola acabou por fazer autogolo e reabriu o resultado. No entanto, a equipa da casa controlou os últimos minutos de jogo e conseguiu garantir os três pontos. Com 3-2 no marcador, o Mãe d’Água voltou aos triunfos.

Daniel Santos, do Futebol Clube Mãe d’Água, referiu que foi uma partida bem disputada e o resultado foi justo. “Foi um bom jogo, as duas equipas tentaram praticar um bom futebol. Entrámos muito forte no encontro, os primeiros 20 minutos foram os melhores da época. O bom início foi compensado com um golo, depois baixámos as linhas e fomos baixando intensidade, por mérito do adversário, mas chegámos ao intervalo em vantagem. Na segunda metade, entrámos apáticos e sofremos um golo, mas ao contrário do jogo com o Diogo Cão, que aconteceu precisamente isto, soubemos controlar o jogo emocionalmente e fizemos o 2-1 e o 3-1, depois tivemos a infelicidade de fazer um autogolo, mas é uma vitória que nos assenta bem por aquilo que fizemos”, sublinhou.

Rui Maciel, técnico do Limianos, frisou que foi “um encontro repartido, com muita bola pelo ar, muito dividido entre as duas equipas”. “O Mãe d'Água tem jogadores bastante fortes na luta das segundas bolas, bastante agressivos a colocar a bola na frente e muito mais rápidos do que nós no último terço. Entrámos com alguma dificuldade na primeira fase de construção, estávamos a chegar tarde à baliza e a não ter grandes oportunidades. Na segunda parte, fizemos algumas mudanças e correcções, melhorámos com esses ajustes e pelo trabalho que a equipa tem vindo a fazer merecia mais um bocadinho”, frisou.

Com este desfecho, com 9 pontos após 6 jogos, os iniciados do Mãe d’Água ocupam o oitavo posto da Série A do Campeonato Nacional Sub-15 da 2ª Divisão com os mesmos pontos que Moreirense e Vizela. Os sub-15 do Limianos ainda não pontuaram e estão no décimo lugar. O campeonato é liderado pelo Gil Vicente, que continua invicto, com 18 pontos.

O próximo desafio do Futebol Clube Mãe d’Água será a visita ao Futebol Clube de Vizela. O encontro está agendado para domingo, às 15h00, no Complexo Desportivo de Santo Adrião (Vizela).